Gazzetta: Gattuso parla, De Laurentiis tace. Per la Champions la serenità dell'ambiente è importante

«Non mi piace l'aria che si respira qui e lo avete capito». Sono le parole di Rino Gattuso, ieri, dopo la vittoria sul Parma. Per la Gazzetta, parole che confermano il tipo di persona che è il tecnico del Napoli, da preservare. "Chi si aspetta un Rino Gattuso conciliante dopo la vittoria sul Parma, o che si nasconda dietro frasi diplomatiche continua a non capire questo grande personaggio, che va salvaguardato nel panorama di un calcio spesso ipocrita e attento a come apparire, più che essere. Il suo Napoli ha vinto, concretizzando le poche occasioni create e di fatto senza subire un tiro in porta. Ma più di prendersi merito, l'allenatore torna su quella situazione interna ed esterna che porta l'ambiente azzurro a non respirare aria salubre. Anche ieri, prima della partita, il presidente Aurelio De Laurentiis è andato ...

