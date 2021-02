Future USA positivi aspettando Wall Street (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il buon andamento dei Future sugli indici a stelle e strisce lascia presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street nella prima seduta di febbraio. Gli investitori sperano di lasciarsi alle spalle il mese da gennaio, dove il Dow Jones è sceso del 2%; l’S&P 500 è sceso dell’1% e il Nasdaq è salito dell’1,4%. Tutti tre gli indici hanno registrato perdite di circa il 2% nell’ultimo giorno di negoziazione di gennaio. Le negoziazioni di febbraio sono comunque iniziate all’insegna della volatilità, la stessa che ha contraddistinto la scorsa settimana. I Future sul Dow Jones sono passati da un negativo di più di 200 punti durante la notte a oltre 200 punti in positivo durante la mattina di lunedì. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,71% a 30.092 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il buon andamento deisugli indici a stelle e strisce lascia presagire una partenza positiva per la borsa dinella prima seduta di febbraio. Gli investitori sperano di lasciarsi alle spalle il mese da gennaio, dove il Dow Jones è sceso del 2%; l’S&P 500 è sceso dell’1% e il Nasdaq è salito dell’1,4%. Tutti tre gli indici hanno registrato perdite di circa il 2% nell’ultimo giorno di negoziazione di gennaio. Le negoziazioni di febbraio sono comunque iniziate all’insegna della volatilità, la stessa che ha contraddistinto la scorsa settimana. Isul Dow Jones sono passati da un negativo di più di 200 punti durante la notte a oltre 200 punti in positivo durante la mattina di lunedì. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,71% a 30.092 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello ...

