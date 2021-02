Focolaio coronavirus nella casa di riposo con 38 positivi, il sindaco: 'Servono infermieri' (Di lunedì 1 febbraio 2021) MACERATA - Sono ancora 38 gli ospiti positivi nella casa di riposo Santa Maria Maddalena di Esanatoglia . 'Dall'inizio dell'emergenza sono risultati positivi 47 nostri ospiti sui 69 totalmente ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 febbraio 2021) MACERATA - Sono ancora 38 gli ospitidiSanta Maria Maddalena di Esanatoglia . 'Dall'inizio dell'emergenza sono risultati47 nostri ospiti sui 69 totalmente ...

Notiziedi_it : Coronavirus, focolaio al San Giovanni Bosco: positivo anche un infermiere già vaccinato - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, focolaio al San Giovanni Bosco: positivo anche un infermiere già vaccinato - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, focolaio al San Giovanni Bosco: positivo anche un infermiere già vaccinato… - CCKKI : RT @NYbrooklyn_nets: Si registra un nuovo mini-focolaio di #Covid19 in un centro di accoglienza in Liguria - NYbrooklyn_nets : Si registra un nuovo mini-focolaio di #Covid19 in un centro di accoglienza in Liguria -