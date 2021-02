Fico convoca un tavolo di lavoro per arrivare ad una sintesi sul programma. Dal Mes alla Giustizia, i nodi da sciogliere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fico prova ad uscire in tempi rapidi dalla crisi di governo e convoca un tavolo di lavoro per lavorare ad un programma che possa lanciare il Conte ter. La fattibilità del Conte ter passa dal tavolo di lavoro convocato dal Presidente della Camera Roberto Fico per provare a mettere a punto il nuovo programma (o patto di legislatura) di governo. La strada è tutta in salita, nel senso che tutte le forze politiche che siedono al tavolo si dicono aperte al confronto. Il problema è che sui singoli temi c’è distanza, anche notevole. Gli sviluppi della crisi di governo Fico, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021)prova ad uscire in tempi rapidi dcrisi di governo eundiper lavorare ad unche possa lanciare il Conte ter. La fattibilità del Conte ter passa daldito dal Presidente della Camera Robertoper provare a mettere a punto il nuovo(o patto di legislatura) di governo. La strada è tutta in salita, nel senso che tutte le forze politiche che siedono alsi dicono aperte al confronto. Il problema è che sui singoli temi c’è distanza, anche notevole. Gli sviluppi della crisi di governo, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra ...

you_trend : ?? #BREAKING #Mattarella convoca il Presidente della #Camera Roberto #Fico al #Quirinale per le 19.30 - Rinaldi_euro : *=== Mattarella convoca Fico alle 19,30 (AGI) =* Ted 291908 GEN 21 - TgLa7 : ??#crisigoverno #Mattarella convoca stasera al #Quirinale il presidente della Camera @Roberto_Fico per un mandato es… - news_mondo_h24 : Fico convoca un tavolo di lavoro per arrivare ad una sintesi sul programma. Dal Mes alla Giustizia, i nodi da sciog… - anto_galli4 : RT @ALFO02606536: Ma adesso, in lingua italiana, la frase '...disponibilità comune a procedere con un confronto sui punti programmatici...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico convoca Consultazioni, Fico convoca le forze di maggioranza lunedì a Montecitorio

Entro martedì Fico tornerà al Quirinale per riferire l'esito del suo mandato esplorativo. 'In questi momenti serve un esecutivo forte', ammonisce Di Maio, ma la giornata, al di là delle consultazioni,...

Governo in crisi, Fico verso Conte ter: al via confronto su programma. Resta incognita Italia Viva, niente nomi

Parte a Montecitorio il cantiere sul programma, tappa necessaria lungo la strada per arrivare al Conte ter . Domani mattina Roberto Fico convoca un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha consultato negli ultimi giorni. Saranno circa una ventina di persone (i capigruppo più un eventuale tecnico) riunite nella ...

Consultazioni, Fico convoca per domani un tavolo tecnico: «Partiti disponibili al confronto» Il Sole 24 ORE Governo, a Montecitorio parte il cantiere sul programma

Parte a Montecitorio il cantiere sul programma, tappa necessaria lungo la strada per arrivare al Conte ter. Roberto Fico convoca un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha ...

Borsa: Europa positiva in scia all'Asia, a Milano (+1,1%) scatta Moncler (RCO)

Bene anche Buzzi e Azimut. Spread in lieve rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Dopo una settimana in tono minore, le Borse ...

Entro martedìtornerà al Quirinale per riferire l'esito del suo mandato esplorativo. 'In questi momenti serve un esecutivo forte', ammonisce Di Maio, ma la giornata, al di là delle consultazioni,...Parte a Montecitorio il cantiere sul programma, tappa necessaria lungo la strada per arrivare al Conte ter . Domani mattina Robertoun tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha consultato negli ultimi giorni. Saranno circa una ventina di persone (i capigruppo più un eventuale tecnico) riunite nella ...Parte a Montecitorio il cantiere sul programma, tappa necessaria lungo la strada per arrivare al Conte ter. Roberto Fico convoca un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha ...Bene anche Buzzi e Azimut. Spread in lieve rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Dopo una settimana in tono minore, le Borse ...