Federico Fashion Style perde il treno e piange in stazione in preda ad una crisi di nervi – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021), dopo avere partecipato alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso andata in onda ieri sera su Canale 5, ha raggiunto ladi Milano per tornare a casa e riprendere il suo lavoro. Per via della troppa coda, però, ha perso iled è scoppiato are in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso - trash_italiano : Qui per l’ascensore con Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. #noneladurso - icybelle_ : RT @Ri_Ghetto: HANNO RICREATO IL SALONE DI FEDERICO FASHION STYLE ?? #noneladurso - icybelle_ : RT @trash_italiano: AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso - _horanloveyou_ : RT @trash_italiano: AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Mediaset Play

Style , dopo avere partecipato alla nuova puntata di Live Non è la d'Urso andata in onda ieri sera su Canale 5, ha raggiunto la stazione di Milano per tornare a casa e riprendere il ...Disavventura in stazione a Milano perStyle . Il celebre hair stylist delle dive. Reduce dall'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso , dopo l'incontro della pace con Antonella Mosetti ,ha perso il treno che lo ...Disavventura in stazione a Milano per Federico Fashion Style che, reduce dall’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, perde il treno ...Federico Fashion Style perde il treno e piange in stazione a Milano in preda ad una crisi di nervi: ecco cosa è successo, il video.