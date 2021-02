Elon Musk manda in down Clubhouse (Di lunedì 1 febbraio 2021) Clubhouse, il social network del momento dove ogni interazione si basa esclusivamente sulla voce, ha una consacrazione defintiva, quella di Elon Musk. Il patron di Tesla e Space X, è approdato sulla piattaforma dando appuntamento ai suoi numerosi follower di Twitter per parlare, toccando diversi temi e raccogliendo 5.000 persone, ai limiti della capienza consentita. Stando alle stime (non c’è una comunicazione ufficiale su questo) il massimo di utenti che possono connettersi a una stanza è poco più di 5.000. Un numero estremamente basso per eventi enormi come una chiacchierata pubblica di Musk, che infatti oggi ha portato a due grosse problematiche: qualche minuto di intoppi tecnici subito dopo l’avvio della stanza (alle 7 ora italiana) e la generazione di innumerevoli stanze secondarie dove altri utenti hanno ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 1 febbraio 2021), il social network del momento dove ogni interazione si basa esclusivamente sulla voce, ha una consacrazione defintiva, quella di. Il patron di Tesla e Space X, è approdato sulla piattaforma dando appuntamento ai suoi numerosi follower di Twitter per parlare, toccando diversi temi e raccogliendo 5.000 persone, ai limiti della capienza consentita. Stando alle stime (non c’è una comunicazione ufficiale su questo) il massimo di utenti che possono connettersi a una stanza è poco più di 5.000. Un numero estremamente basso per eventi enormi come una chiacchierata pubblica di, che infatti oggi ha portato a due grosse problematiche: qualche minuto di intoppi tecnici subito dopo l’avvio della stanza (alle 7 ora italiana) e la generazione di innumerevoli stanze secondarie dove altri utenti hanno ...

borghi_claudio : La manipolazione di mercato sulle azioni da Gamestop in giù rischia di finire in una fila di persone in galera... F… - Agenzia_Ansa : Elon Musk manda in tilt #Clubhouse, il social del momento #ANSA - MarioFarris : RT @Agenzia_Ansa: Elon Musk manda in tilt #Clubhouse, il social del momento #ANSA - gigi4kili : Le “Guerre stellari” tra Elon Musk e Jeff Bezos: scontro sui satelliti per internet ultraveloce - PAsproni : RT @Agenzia_Ansa: Elon Musk manda in tilt #Clubhouse, il social del momento #ANSA -