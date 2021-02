Elisabetta Gregoraci al veleno su Pierpaolo e Giulia | “Scene sembrano doppie | un po’ un copia e incolla” VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)parla dei Prelemi Dopo la sfilata e il fa via a faccia conPretelli al Grande Fratello Vip 5, sabato pomeriggioè stata ospite a Verissimo con la sorella. Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre ad aver parlato del piccolo intervento a cui si è sottoposta per togliere un polipo dall’utero, la 40enne ha tirato anche una frecciatinasa a al lucano eSalemi. “li vedo bene.. Se lui è innamorato? Chiedetelo a lui, ormai sono diventata diplomatica a rispondere, ho imparato. La nostra amicizia è stata molto bella, pura e vera ed anche nel vedere le immagini traspare. Il resto è televisione, ma alcune...

CH4SEHUDS0N : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - narryonfilm : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - DiGregorelli : @RobertaBua L’invidia se li divora. Ma non solo nei confronti di Eli, ma anche nei confronti di Pier. Secondo voi t… - narryonfilm : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - PasqualeMarro : Uomini e Donne: Elisabetta Gregoraci ha già il suo trono? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 5 ha subìto un delicato e importante intervento. L'ha rivelato la stessa conduttrice tv, showgirl ed ex calendar girl durante ...... accusata (secondo i messaggi) di aver creato una bambola voodoo per convincere Pierpaolo a non pensare più ad. Secondo Giulio Pretelli un hacker si sarebbe impossessato dei ...Si torna a parlare nuovamente del Grande Fratello Vip e a quanto pare sarebbe stata totalmente infranta una promessa. Scopriamone di più.Elisabetta Gregoraci dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 5 ha subìto un delicato e importante intervento.