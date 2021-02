Dzeko in tribuna, la Roma non se ne accorge (Di lunedì 1 febbraio 2021) In tribuna Dzeko sorride, coccola l'ultimo arrivato - Reynolds - e si gode la Roma che in nove minuti, nel primo tempo, fa saltare in aria la difesa più forte del campionato. Lui è in tribuna, ancora ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Insorride, coccola l'ultimo arrivato - Reynolds - e si gode lache in nove minuti, nel primo tempo, fa saltare in aria la difesa più forte del campionato. Lui è in, ancora ...

infoitsport : Dzeko, sorrisi in tribuna a Roma con El Shaarawy e Reynolds. VIDEO - infoitsport : Roma-Hellas Verona, El Shaarawy e Reynolds in tribuna. Dialogo tra lo statunitense e Dzeko - infoitsport : VIDEO – Dzeko Capitano in tribuna, ecco il suo Roma-Verona: accoglie Reynolds ed esulta per Mayoral - SmorfiaDigitale : Roma, Dzeko non fa gruppo in tribuna: il secondo tempo lo passa con Kalinic - mrandroid02 : Roma, Dzeko non fa gruppo in tribuna: il secondo tempo lo passa con Kalinic -