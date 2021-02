Donna uccisa nel Leccese, accoltellata dopo lite con ex compagno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato. I carabinieri sono sulle tracce di un uomo che probabilmente - a quanto è dato sapere - aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione con la vittima. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è statain località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato. I carabinieri sono sulle tracce di un uomo che probabilmente - a quanto è dato sapere - aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione con la vittima.

