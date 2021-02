Destruction AllStars su PlayStation Plus: "Una grande vittoria" secondo gli sviluppatori (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per il lancio di Destruction AllStars, l'esclusiva PlayStation 5 in arrivo domani per tutti gli utenti PlayStation Plus: Colin Berry di Lucid Games commenta l'arrivo del titolo e il fatto che sia particolarmente felice di questa modalità di rilascio. Per chi non lo sapesse, difatti, inizialmente Destruction AllStars doveva essere rilasciato come titolo stand alone a prezzo pieno, ma Sony ha fatto repentina marcia indietro, decidendo invece di rilasciarlo tra i titoli del mese di febbraio gratuiti per gli utenti PS5. "Penso che l'arrivo su PS+ sua una grande, grande vittoria per noi" dice Berry. "C'è voluto un po', ma è fantastico perché significa che avremo il pubblico più vasto possibile. Ci sono milioni ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per il lancio di, l'esclusiva5 in arrivo domani per tutti gli utenti: Colin Berry di Lucid Games commenta l'arrivo del titolo e il fatto che sia particolarmente felice di questa modalità di rilascio. Per chi non lo sapesse, difatti, inizialmentedoveva essere rilasciato come titolo stand alone a prezzo pieno, ma Sony ha fatto repentina marcia indietro, decidendo invece di rilasciarlo tra i titoli del mese di febbraio gratuiti per gli utenti PS5. "Penso che l'arrivo su PS+ sua unaper noi" dice Berry. "C'è voluto un po', ma è fantastico perché significa che avremo il pubblico più vasto possibile. Ci sono milioni ...

