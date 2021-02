(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ecco il riassunto, squadra per squadra, degli affari conclusi. Allenatore: Gian Piero Gasperinidi sostanza, via il Papu e via chi ha giocato poco. Dentro Maehle e Kovalenko per irrobustire ...

mrsdiarra_ : RT @Gazzetta_it: #calciomercato: da #Mandzukic a #Rugani e #Mandragora: tutti i colpi del mercato invernale - Gazzetta_it : #calciomercato: da #Mandzukic a #Rugani e #Mandragora: tutti i colpi del mercato invernale - MagazineOffside : “Certi amori non finiscono mai”. Tanti i ritorni in Serie A (o a casa) tra questi #ElShaarawy a Roma, #Pellè al Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic Rugani

Calciomercato.com

... Fiorentina), Calabresi (d, Bologna), Asamoah (c, svincolato), Deiola (c, Spezia, fp),(d, ... Per farlo eccoe non solo. Acquisti Meité (c, Torino),(a, svincolato), Tomori (d,...... Khedira (c, Hertha Berlino), Petrelli (A, Genoa), Portanova (A, Genoa), Wesley (D, Sion),(... Cesena), Proto (P, svincolato), Karo (D, Maritimo) MILAN Acquisti: Meitè (C, Torino),(A, ...LIVE Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 1 febbraio aggiornate in diretta tempo reale con indiscreazioni e ufficialità ...Al termine di un mercato di gennaio avaro di grandi colpi (perché avaro di possibilità economiche), gli innesti in volata non sono stati delle cosiddette grandi. Il ...