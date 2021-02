Crotone | valutazioni per il futuro di Stroppa | Semplici o Carrera in caso di cambio di allenatore

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo posto in classifica con soli 12 punti conquistati fin qui in 20 gare giocate. Ilnon naviga certo in acque serene ed è per questo che la posizione del mister Giovannipotrebbe non essere poi così al sicuro.Secondo quanto riporta TMW che cita Tuttosport, la società calabrese potrebbe valutare undi guida con la speranza di portare una scossa alla squadra e, soprattutto alla classifica. Per la panchina delsi starebbe valutando la possibilità quindi di esoneraree scegliere uno tra Leonardo, ex Spal, o Massimo, da poco libero dopo l'esperienza in Grecia all'AEK di Atene.caption id="attachment 1073257" align="alignnone" width="594" AEK Massimo(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

