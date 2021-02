Concorso Banca d’Italia: 105 assistenti con diploma o laurea (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Banca d’Italia ha pubblicato nuovamente un bando di Concorso 2021 per 105 figure da assistente amministrativo, giuridico e tecnico, precedentemente annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Il Concorso è rivolto ai diplomati ed ai laureati in specifiche discipline. Banca d’Italia 2021, ecco i profili ricercati Il bando di Concorso pubblicato dalla Banca d’Italia selezionerà 105 profili da assistente. Per la figura di vice assistente amministrativo si richiederà il diploma. I candidati per gli altri profili – A/D – devono essere in possesso almeno di un diploma di laurea triennale specifico per ciascuna categoria. I posti messi a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Laha pubblicato nuovamente un bando di2021 per 105 figure da assistente amministrativo, giuridico e tecnico, precedentemente annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Ilè rivolto aiti ed aiti in specifiche discipline.2021, ecco i profili ricercati Il bando dipubblicato dallaselezionerà 105 profili da assistente. Per la figura di vice assistente amministrativo si richiederà il. I candidati per gli altri profili – A/D – devono essere in possesso almeno di unditriennale specifico per ciascuna categoria. I posti messi a ...

