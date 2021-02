Che cosa chiede (e cosa sta ottenendo) davvero Matteo Renzi per dare il via libera al Conte ter (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Solo Renzi sa cosa ha in testa Matteo Renzi». Un deputato, poi un altro, un senatore e un portavoce: gli uomini di Italia viva, alla domanda sul punto di caduta del senatore di Rignano, rispondono tutti con la stessa frase. Infarcendola, ovviamente, con le motivazioni già note, dalle difficoltà del mondo scuola agli investimenti del Recovery Plan. Eppure, dietro alle lotte sui macrotemi, ci sono delle richieste concrete che Renzi sta avanzando, più o meno tacitamente, e dalle quali dipenderà la permanenza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il ruolo scottante del commissario Arcuri La questione Domenico Arcuri è la più ostica, il vero snodo della partita di Renzi. «Non si tratta di Arcuri in sé, ma di un singolo individuo su cui si è accentrato ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Solosaha in testa». Un deputato, poi un altro, un senatore e un portavoce: gli uomini di Italia viva, alla domanda sul punto di caduta del senatore di Rignano, rispondono tutti con la stessa frase. Infarcendola, ovviamente, con le motivazioni già note, dalle difficoltà del mondo scuola agli investimenti del Recovery Plan. Eppure, dietro alle lotte sui macrotemi, ci sono delle richieste concrete chesta avanzando, più o meno tacitamente, e dalle quali dipenderà la permanenza di Giuseppea Palazzo Chigi. Il ruolo scottante del commissario Arcuri La questione Domenico Arcuri è la più ostica, il vero snodo della partita di. «Non si tratta di Arcuri in sé, ma di un singolo individuo su cui si è accentrato ...

Benji_Mascolo : Se ci penso adesso che tra poche ore annuncio l’album.. faccio ancora fatica a crederci. Non vi posso raccontare og… - lauraboldrini : Centinaia di arresti in #Russia. Dilagano le proteste per chiedere la liberazione di #Navalny. Cosa dice Salvini… - borghi_claudio : Vorrei ricordare una cosa a quelli che stanno guardando #Palamara a #Nonelarena. Avete visto come è maturata l'accu… - LaTiger1 : RT @CherubinaRavasi: @LaTiger1 I tentennamenti dei nostri politici, quelli del no ma però si, del si ma però no, del tutto ma non sempre tu… - VeronicA040511 : ?I HAVE A DREAM ? clip su 'ex' di Tommy così lui vede Barbara che ha fatto complimenti a lui, Francesco tra i due s… -