Cgil-Cisl-Uil: lavoratori settore aereo, domani nostre proposte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Fino alla fine del 2019, Fiumicino e Ciampino hanno assistito a un transito record di passeggeri, di 49,4 milioni di persone: adesso, con un calo del 70% del traffico, gli aeroporti sono allo stremo, cosi’ come i 40mila lavoratori della comunita’ aeroportuale di Roma e del Lazio.” “domani si terra’ un incontro con la Regione, nel corso della quale presenteremo le nostre proposte di sostegno attivo per il comparto, e per il lavoro migliaia di famiglie il cui futuro ad oggi e’ opaco e incerto. Serve una tempestiva azione comune di rilancio”. Cosi’ in un comunicato i Segretari Generali della Filt-Cgil di Roma e Lazio, della Fit-Cisl del Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago. Nel comunicato poi si aggiunge che “fatta eccezione per il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Fino alla fine del 2019, Fiumicino e Ciampino hanno assistito a un transito record di passeggeri, di 49,4 milioni di persone: adesso, con un calo del 70% del traffico, gli aeroporti sono allo stremo, cosi’ come i 40miladella comunita’ aeroportuale di Roma e del Lazio.” “si terra’ un incontro con la Regione, nel corso della quale presenteremo ledi sostegno attivo per il comparto, e per il lavoro migliaia di famiglie il cui futuro ad oggi e’ opaco e incerto. Serve una tempestiva azione comune di rilancio”. Cosi’ in un comunicato i Segretari Generali della Filt-di Roma e Lazio, della Fit-del Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago. Nel comunicato poi si aggiunge che “fatta eccezione per il ...

BasicLifeSupp : Covid. “Accesso a vaccini e cure sia gratuito e per tutti”. Cgil, Cisl e Uil promuovono petizione europea - Cisl_Umbria : RT @CislNazionale: #Recovery, #CgilCislUil: puntare su rigenerazione urbana e #casa ?? - adapt_rel_ind : RT @cislromagna: L’accordo conferma la fascia di esenzione fino a 15.000 €, la riduzione dell’aliquota da 0.60 a 0.55 per la fascia di redd… - CislNazionale : RT @cislromagna: L’accordo conferma la fascia di esenzione fino a 15.000 €, la riduzione dell’aliquota da 0.60 a 0.55 per la fascia di redd… - FIMCISLROMAGNA : Comune di Forlì: raggiunta l’intesa tra CGIL-CISL-UIL e il comune, sulla riduzione delle aliquote IRPEF -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Cisl Trasporto pubblico: lunedì 8 febbraio sciopero nazionale di 4 ore

Le organizzazioni sindacali nazionali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa - Cisal hanno programmato per lunedì 8 febbraio 2021 uno sciopero nazionale di 4 ore per tematiche relative all'interruzione del confronto sul rinnovo ...

Sciopera il personale di Tiemme, possibili disagi: ecco quando

GROSSETO " Le organizzazioni sindacali nazionali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa - Cisal hanno programmato per lunedì 8 febbraio 2021 uno sciopero nazionale di 4 ore per tematiche relative all'interruzione del confronto sul rinnovo ...

Covid. “Accesso a vaccini e cure sia gratuito e per tutti”. Cgil, Cisl e Uil promuovono petizione europea Quotidiano Sanità L’appello: sbloccare subito le risorse per i lavoratori dello spettacolo

Alla notizia del blocco del nuovo decreto Ristori a causa della crisi di governo, i sindacati e le associazioni di categoria denunciano la condizione d'indigenza in cui versano coloro che operano nel ...

Bari, protesta operatori Arpal: a rischio futuro di 128 formatori

BARI - Un sit-in di protesta si è svolto questa mattina dinanzi alla sede di Arpal (Agenzia regionale politiche attive del lavoro) Puglia a Bari per chiedere chiarezza sul futuro di 128 formatori: la ...

Le organizzazioni sindacali nazionali Filt -, Fit -, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa - Cisal hanno programmato per lunedì 8 febbraio 2021 uno sciopero nazionale di 4 ore per tematiche relative all'interruzione del confronto sul rinnovo ...GROSSETO " Le organizzazioni sindacali nazionali Filt -, Fit -, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa - Cisal hanno programmato per lunedì 8 febbraio 2021 uno sciopero nazionale di 4 ore per tematiche relative all'interruzione del confronto sul rinnovo ...Alla notizia del blocco del nuovo decreto Ristori a causa della crisi di governo, i sindacati e le associazioni di categoria denunciano la condizione d'indigenza in cui versano coloro che operano nel ...BARI - Un sit-in di protesta si è svolto questa mattina dinanzi alla sede di Arpal (Agenzia regionale politiche attive del lavoro) Puglia a Bari per chiedere chiarezza sul futuro di 128 formatori: la ...