Carlo Tavecchio | “Serve un intervento del Governo per risolvere il problema economico”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “La volata per lo scudetto? L’aspetto sportivo è condizionato dal: ci sono situazioni latenti, alcune impreviste, e io mi auguro non sfocino in condizioni precarie. Il Covid ha messo in difficoltà le società, senza undelper la quinta o sesta industria del Paese ci sarà da pensare a tante situazioni. Mi fa specie che ci sia un silenzio assordante della Lega sull’argomento: con il Recovery Plan in discussione, a mio avviso le leghe dovevano mettersi insieme per far capire la situazione del calcio italiano“. Lo ha dichiarato, presidente del Cr Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ed ex presidente della Federcalcio, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. SportFace.