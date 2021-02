Carli: “Non avrei meritato di restare, sono grato per la fiducia” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato da Sportitalia, il ds del Parma, Marcello Carli, ha chiuso il mercato degli emiliani, parlando che non arriverà più nessuno, dopo Pellè: “Per Pellè è fatta, Bonazzoli non arriverà, abbiamo valutato di essere in troppi in attacco”. Sul girone di andata degli emiliani: “Siamo delusi, sappiamo di aver fatto molto male e io non avrei meritato di restare al Parma. Ma adesso proveremo a rimediare nel girone di ritorno. sono contento della fiducia del club e ora non resta che rimboccarci le maniche e andare avanti”. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato da Sportitalia, il ds del Parma, Marcello, ha chiuso il mercato degli emiliani, parlando che non arriverà più nessuno, dopo Pellè: “Per Pellè è fatta, Bonazzoli non arriverà, abbiamo valutato di essere in troppi in attacco”. Sul girone di andata degli emiliani: “Siamo delusi, sappiamo di aver fatto molto male e io nondial Parma. Ma adesso proveremo a rimediare nel girone di ritorno.contento delladel club e ora non resta che rimboccarci le maniche e andare avanti”. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

