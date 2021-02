Affari Ufficiali LIVE | Genoa | Asencio in prestito alla Spal

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si chiude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato, come ogni anno, per le 20:00. Seguiremotutte le operazioni di quest’ultima giornata di trattative. 18.09: Monza, ceduto LeporeTriestina 18.02: Il Cagliari hazzato l’arrivo del polacco Jakub Sangowski del Lechia Gdansz 18.00:indal17.40: Brighton, dall’Indipendiente del Valle arriva il classe 2001 Moises Caicedo 17.10: Pescara, depositati i contratti di Volta e Basit. Arrivano indal Benevento 17.00: Subotic riparte dall’Austria: trovato l’accordo con l‘Altach 16.45: Pordenone, acquistato l’esterno destro Biondi dal Catania 16. 28: L’A.S. Cittadella comunica la cessione in ...