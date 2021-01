WTA Melbourne 1 2021: Jasmine Paolini supera all’esordio la canadese Marino (Di domenica 31 gennaio 2021) Buona la prima per Jasmine Paolini nel WTA Melbourne 1, denominato Gippsland Trophy. In uno dei due tornei di preparazione agli Australian Open, la tennista toscana ha sconfitto in due set la canadese Rebecca Marino, numero 313 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria nel 2021 per Paolini, che ha sicuramente giocato un buon match, soffrendo come spesso le capita nei propri turni di servizio, dove comunque è riuscita ad annullare sette delle nove palle break concesse. E’ proprio l’azzurra a partire meglio nel match, riuscendo a strappare il servizio alla canadese nel quarto game. La reazione di Marino non si fa attendere e arriva l’immediato controbreak. Si resta sul ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Buona la prima pernel WTA1, denominato Gippsland Trophy. In uno dei due tornei di preparazione agli Australian Open, la tennista toscana ha sconfitto in due set laRebecca, numero 313 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria nelper, che ha sicuramente giocato un buon match, soffrendo come spesso le capita nei propri turni di servizio, dove comunque è riuscita ad annullare sette delle nove palle break concesse. E’ proprio l’azzurra a partire meglio nel match, riuscendo a strappare il servizio allanel quarto game. La reazione dinon si fa attendere e arriva l’immediato controbreak. Si resta sul ...

WTA Melbourne 2: Bene Paolini, subito fuori Errani

Bella vittoria per Jasmine Paolini contro Rebecca Marino. Dura solo un set Sara Errani, cede alla distanza contro Jelena Ostapenko ...

