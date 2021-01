UFC – Il meglio di Gennaio 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021) – Tre eventi, tutti sulla fight island di Abu Dhabi nella nuova, bellissima e affascinante Etihad Arena. Il ritorno del pubblico e tanto spettacolo. A partire da UFC 257 dove il semidio delle MMA mondiali Conor McGregor cade di fronte ai colpi e alla straordinaria intelligenza marziale di Dustin Poirier. Un Max Holloway che nonostante la solidità e la tenacia di Calvin Kattar fa capire come anche senza la cintura dei pesi piuma, è forse il più grande combattente mai visto in questa categoria. Infine, il nostro Alessio Di Chirico e Umar Nurmagomedov, mettono la firma a questo mese con due finalizzazioni da manuale in questo inizio del. La vittoria più importante nella carriera di Dustin PoirierFighter del mese – Dustin Poirier – Il futuro campione dei leggeri? La performance di Dustin Poirier ha dimostrato che “The Diamond” è uno dei fighter più ...

Ma quella che fastavolta è mancata: The notorious si prende il match già quando lo accetta, ti entra nelle ossa e nel cervello con le parole e coi gesti, ti guarda e già ti massacra, non ti ...... il fighter di Mma torna a fare la cosa che sa fare, ovvero combattere. L'evento nella notte ... Quanto al ranking, Poirier è già terzo nei pesi leggerie settimo pound - for - pound. Dalla ...UFC NEWS: nuove ufficialità ed indiscrezioni sui prossimi grandi match in arrivo. Importanti novità anche sul futuro di Marvin Vettori.È stata una grande notte per i Pesi Leggeri. Il trono dei pesi leggeri in UFC, che appartiene ancora a Khabib Nurmagomedov nonostante il ritiro annunciato ormai mesi fa, passava attraverso l’evento UF ...