Sofia Goggia caduta su pista turistica, portata via in barella: trauma distorsivo al ginocchio (Di domenica 31 gennaio 2021) Incredibile sfortuna per Sofia Goggia. La fuoriclasse italiana è stata protagonista di una caduta su neve fresca a Garmisch – dove oggi è stato rinviato il SuperG in programma – mentre stava rientrando in albergo. Stava percorrendo una pista turistica. È stata portata via in barella, si teme un infortunio. Sarebbe l’ennesimo della sua sfortunata carriera. La Federazione comunica che si tratta di trauma distorsivo al ginocchio destro per Sofia Goggia. Ha emesso una nota ufficiale: Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Incredibile sfortuna per. La fuoriclasse italiana è stata protagonista di unasu neve fresca a Garmisch – dove oggi è stato rinviato il SuperG in programma – mentre stava rientrando in albergo. Stava percorrendo una. È statavia in, si teme un infortunio. Sarebbe l’ennesimo della sua sfortunata carriera. La Federazione comunica che si tratta dialdestro per. Ha emesso una nota ufficiale:è rimasta vittima di unasulladi rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è ...

