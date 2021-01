Sci alpino | quando le prossime gare? Programma fine settimana maschile Garmisch | orari | tv Gare il 5-6 febbraio!

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 si prepara per l’ultimo appuntamento prima degli importantissimi Mondiali di Cortina. Il Circo Bianco al, infatti, si trasferisce in quel di(Germania) per due prove veloci che precederanno la kermesse iridata. Ilprevede un supergigante nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 11.30, mentre nella giornata successiva, allo stessoo, toccherà alla discesa sulla celebre pista Kandahar. IN TV – Ledidella Coppa del Mondo saranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere le splendide emozioni del Circo ...