Sassuolo, De Zerbi: «Pari che ci va strettissimo, ecco cosa ci manca» (Di domenica 31 gennaio 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, analizza il pareggio ottenuto in extremis contro il Cagliari: ecco le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari. IL MOMENTO – «Secondo me, come dico ultimamente, abbiamo dei giocatori determinanti non nella forma migliore. Abbiamo fatto 6 partite, 3 con Atalanta, Juve e Lazio e abbiamo perso, 3 con Genoa, Parma e Cagliari e ne abbiamo vinta una e pareggiate due. Se guardate le partite, lo sviluppo delle partite, sia con il Parma e sia oggi, sono state partite fatte bene, sempre da protagonisti, da dominatori della gara, poi capita andar sotto e non sarebbe successo niente anche in caso di ko percé il calcio è questo». LA GARA – «Il Sassuolo ha fatto tanto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Roberto De, tecnico del, analizza il pareggio ottenuto in extremis contro il Cagliari:le sue dichiarazioni Roberto De, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari. IL MOMENTO – «Secondo me, come dico ultimamente, abbiamo dei giocatori determinanti non nella forma migliore. Abbiamo fatto 6 partite, 3 con Atalanta, Juve e Lazio e abbiamo perso, 3 con Genoa, Parma e Cagliari e ne abbiamo vinta una e pareggiate due. Se guardate le partite, lo sviluppo delle partite, sia con il Parma e sia oggi, sono state partite fatte bene, sempre da protagonisti, da dominatori della gara, poi capita andar sotto e non sarebbe successo niente anche in caso di ko percé il calcio è questo». LA GARA – «Ilha fatto tanto ...

CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Cagliari-Sassuolo 1-1: “Il pari ci sta molto stretto” - LucaMaritano : RT @JCTweet_: E anche oggi, il Sassuolo che non perde anche se perde, non ha vinto. Eh ma Adani... Eh ma De Zerbi... - sportli26181512 : De Zerbi: 'Il pari mi sta stretto anche al 94'. Troppi gol sbagliati': De Zerbi: 'Il pari mi sta stretto anche al 9… - LeonardoMerlo19 : RT @NonSoloJuve: ??”#Scamacca lo vuole comprare il Parma, che vuole fare con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Scamacca lo rivuole di… - sportface2016 : #CagliariSassuolo 1-1, le parole di Roberto #DeZerbi -