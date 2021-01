Renzi chiede a Fico un documento scritto: “Prima i contenuti, poi il premier”. M5s: “Indiscutibile la scelta su Conte” (Di domenica 31 gennaio 2021) Al termine del primo giorno di consultazioni a Montecitorio, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato tutti i principali gruppi politici che sostenevano il governo Conte, ma sul tavolo restano una serie di nodi ancora da sciogliere, tanto che sembra plausibile un secondo giro di colloqui. “Meglio governo politico che istituzionale, serve un documento scritto”, è la posizione del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che non vuole ancora parlare di nomi per il premier. Vito Crimi per il M5s definisce invece “Indiscutibile” la scelta su Conte e Nicola Zingaretti esprime la necessità di un “piano di fine legislatura”. Dalle forze politiche arriva la comune volontà di provare a verificare se è possibile concordare un programma, ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) Al termine del primo giorno di consultazioni a Montecitorio, il presidente della Camera Robertoha incontrato tutti i principali gruppi politici che sostenevano il governo, ma sul tavolo restano una serie di nodi ancora da sciogliere, tanto che sembra plausibile un secondo giro di colloqui. “Meglio governo politico che istituzionale, serve un”, è la posizione del leader di Italia Viva Matteo, che non vuole ancora parlare di nomi per il. Vito Crimi per il M5s definisce invece “” lasue Nicola Zingaretti esprime la necessità di un “piano di fine legislatura”. Dalle forze politiche arriva la comune volontà di provare a verificare se è possibile concordare un programma, ...

alessioviola : ++Renzi strafa e chiede accordo scritto in arabo++ #crisidigoverno - pietroraffa : Renzi, in poche parole, chiede un contratto di governo #cridigoverno #consultazioni - repubblica : Crisi di governo, Renzi chiede a Fico un contratto: 'Prima i contenuti, poi il premier” - lorenzB59 : RT @Cavalodiritorno: #Renzi chiede un documento scritto perché non si fida. Renzi non si fida capite? Uno che ha tradito chiunque abbia avu… - anarcoluigista : RT @Cavalodiritorno: #Renzi chiede un documento scritto perché non si fida. Renzi non si fida capite? Uno che ha tradito chiunque abbia avu… -