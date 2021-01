Proposta di fact checking su Renzi che dice che il regime saudita è «baluardo contro il terrorismo islamico» (Di domenica 31 gennaio 2021) L’incontro tra Matteo Renzi e Mohammed bin Salman in Arabia saudita continua a creare lunghe discussioni in merito ai contenuti che sono stati analizzati all’interno del suo intervento e per i commenti che sono stati fatti successivamente da avversari e alleati politici dell’ex premier. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera di oggi, inoltre, il leader di Italia Viva si è lasciato andare a una lunga dichiarazione favorevole all’Arabia saudita, descritta come «baluardo contro l’estremismo islamico». In un altro passaggio, viene sottolineato: «è grazie a Riyadh che il mondo islamico non è dominato dagli estremismi». Insomma, l’estremismo in Arabia saudita è stato assolutamente riletto da questa affermazione da parte di Matteo ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 31 gennaio 2021) L’intra Matteoe Mohammed bin Salman in Arabiacontinua a creare lunghe discussioni in merito ai contenuti che sono stati analizzati all’interno del suo intervento e per i commenti che sono stati fatti successivamente da avversari e alleati politici dell’ex premier. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera di oggi, inoltre, il leader di Italia Viva si è lasciato andare a una lunga dichiarazione favorevole all’Arabia, descritta come «l’estremismo». In un altro passaggio, viene sottolineato: «è grazie a Riyadh che il mondonon è dominato dagli estremismi». Insomma, l’estremismo in Arabiaè stato assolutamente riletto da questa affermazione da parte di Matteo ...

