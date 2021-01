Napoli in ansia per Mertens: la caviglia preoccupa e lui vola in Belgio per curarsi (Di domenica 31 gennaio 2021) Trema il Napoli per le condizioni di Dries Mertens. Nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, l'attaccante azzurro ha sentito un nuovo dolore alla caviglia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio, sebbene fosse entrato solamente nel secondo tempo. L'infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l'Inter si è fatto sentire ancora e per questa ragione, come comunicato dal club partenopeo, il giocatore è tornato in Belgio per riprendere un percorso riabilitativo che evidentemente non era stato sufficiente in precedenza.La nota del Napoli su Mertenscaption id="attachment 867089" align="alignnone" width="550" Diries Mertens (getty images)/caption"Dries Mertens è rientrato in Belgio per svolgere un ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Trema ilper le condizioni di Dries. Nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, l'attaccante azzurro ha sentito un nuovo dolore allasinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio, sebbene fosse entrato solamente nel secondo tempo. L'infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l'Inter si è fatto sentire ancora e per questa ragione, come comunicato dal club partenopeo, il giocatore è tornato inper riprendere un percorso riabilitativo che evidentemente non era stato sufficiente in precedenza.La nota delsucaption id="attachment 867089" align="alignnone" width="550" Diries(getty images)/caption"Driesè rientrato inper svolgere un ...

