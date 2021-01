LelloPinto : RT @LelloPinto: #AtalantaLazio La vendetta è un piatto che va servito freddo. Gasperini, ti è andata male oggi. 5 moduli diversi in 90', ma… - LelloPinto : #AtalantaLazio La vendetta è un piatto che va servito freddo. Gasperini, ti è andata male oggi. 5 moduli diversi in… - sportli26181512 : Lazio, vendetta servita: 3-1 all'Atalanta e sorpasso con vista Champions: Lazio, vendetta servita: 3-1 all'Atalanta… - SPress24 : La vendetta è servita, Inzaghi ridimensiona Gasperini - Le Pagelle di Atalanta-Lazio - toMMilanello : Che bella Lazio! Lezioncina di calcio a Gasperini (e vendetta servita a pochi giorni dall’eliminazione in Coppa). I… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vendetta

Laè servita, con una partita perfetta: ladimentica subito l'eliminazione in Coppa Italia e vince meritatamente 3 - 1 contro l'Atalanta. La squadra di Inzaghi colpisce nei primi minuti ...partenza sprint! " Laparte a razzo. E dopo 3' sblocca il match grazie a un gran destro a giro di Marusic che sorprende Gollini. L'Atalanta sembra accusare il colpo e i biancocelesti cercano di ...Dolce vendetta per la Lazio nella ventesima giornata di Serie A: la squadra di Simone Inzaghi supera per 3-1 in trasferta l’Atalanta al Gewiss Stadium e si riscatta dopo l’eliminazione dalla Coppa Ita ...Ecco le quote del bookmaker Betaland per le scommesse sulla Serie A di calcio, occhi puntati sulla partita Atalanta-Lazio.