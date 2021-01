Inter-Juventus | Conte in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’di Antonio, reduce dal convincente poker rifilato al Benevento, è pronta a sfidare ladi Andrea Pirlo nella semifinale di andi Coppa Italia 2020/2021, che andrà in scena martedì 2 febbraio alle ore 20:45. Il tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara, parlerà in un’vista a Rai Sport nella giornata di lunedì 1 febbraio alle ore X per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.