Il Napoli sbriga la pratica Parma con Elmas e Politano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la convincente prova contro lo Spezia in Coppa Italia, ilsi ripete colin Campionato, 2-0 il risultato finale deciso dalle reti di. Nel primo tempo apre le marcature il macedone, che, alla prima gara da titolare in stagione, dopo una bella serpentina tra i difensori crociati batte Sepe al 32?. Nella ripresa ci provano in tutti i modi i ragazzi di D’Aversa, alla ricerca disperata di punti in ottica salvezza, ma dopo alcune chance fallite ilpunisce e all’82’ il subentratochiude la gara sul definitivo 2-0. Nel finale Lorenzo Insigne colpisce un palo dopo una bella azione personale. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sbriga

alfredopedulla.com

Ilfacilmente la pratica Crotone e può concentrarsi a pieno titolo sulla decisiva sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Azzurri a 20 punti e lanciati verso le zone nobilissime ...bologna-crotone " In Bologna-Crotonel'arbitro Marco Serra se labene. Non mancano gli ...-roma " Poco da segnalare nella direzione di Di Bello nel posticipo-Roma, dominato dai ...I funerali di Gianni De Luca si terranno domani, sabato 30 gennaio, alla Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio in via Capodimonte 13 ...Il tecnico, blindato da AdL, non può permettersi passi falsi. Lozano falso nove e ritorno al passato con il 4-3-3 ...