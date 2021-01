“Gli esperimenti di Mengele come la legge sull’aborto”: la frase choc di un prete a Marsala. L’Anpi: “Paragone vergognoso” (Di domenica 31 gennaio 2021) Le atrocità compiute da Josef Mengele paragonate al diritto all’aborto. Secondo don Bruno de Cristofaro, sacerdote di origini pugliesi da tre anni in servizio a Marsala, dove guida l’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima, tra gli esperimenti condotti dal medico nazista ad Auschwitz e la legge 194 sull’interruzione di gravidanza conquistata nel 1978 dopo anni di battaglie non c’è alcuna differenza. In occasione della Giornata della Memoria, dedicata al ricordo dell’orrore della Shoah, il giovane parroco ha pubblicato su Youtube un video di circa tre minuti (poi rimosso), in cui ammonisce sulla necessità di comprendere il passato per non ripeterne gli errori. Ci si aspetterebbe un parallelismo con i diritti umani violati nei regimi dittatoriali di oggi sparsi per il mondo, ma dopo qualche istante appare evidente che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Le atrocità compiute da Josefparagonate al diritto all’aborto. Secondo don Bruno de Cristofaro, sacerdote di origini pugliesi da tre anni in servizio a, dove guida l’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima, tra glicondotti dal medico nazista ad Auschwitz e la194 sull’interruzione di gravidanza conquistata nel 1978 dopo anni di battaglie non c’è alcuna differenza. In occasione della Giornata della Memoria, dedicata al ricordo dell’orrore della Shoah, il giovane parroco ha pubblicato su Youtube un video di circa tre minuti (poi rimosso), in cui ammonisce sulla necessità di comprendere il passato per non ripeterne gli errori. Ci si aspetterebbe un parallelismo con i diritti umani violati nei regimi dittatoriali di oggi sparsi per il mondo, ma dopo qualche istante appare evidente che ...

sole24ore : Onde gravitazionali, al via gli esperimenti in Sardegna per ospitare l’Einstein Telescope - albertobaccini : Segnalo. - Noovyis : (“Gli esperimenti di Mengele come la legge sull’aborto”: la frase choc di un prete a Marsala. L’Anpi: “Paragone ver… - BCamici : RT @Luca_15_5: Gli esperimenti sui macachi potranno continuare Facciamo sentire la voce dell'Italia che non crede in sperimentazioni inutil… - sabri1271 : RT @glfelicetti: Siamo stati battuti. Riprendono gli esperimenti sui macachi. Ha perso la ricerca davvero utile per tutti. Siamo orgogliosi… -