Genoa, Pandev nella storia della Serie A: un altro record per lui

Goran Pandev si assicura un altro record nella sua storia in Serie A: ecco la vetta toccata oggi dal macedone contro il Crotone

Goran Pandev si assicura un altro record di longevità in questa Serie A. L'attaccante del Genoa è entrato nel corso del secondo tempo della gara dominata contro il Crotone. L'ingresso in campo dalla panchina gli consente di raggiungere Sergio Pellissier in una speciale classifica: con 154 presenze da subentrati, sono i recordmen in questa particolare statistica.

154 – Goran Pandev ha collezionato oggi la sua presenza da subentrato numero 154 in #SerieA: il macedone eguaglia quindi Sergio Pellissier come giocatore con più presenze da subentrato.

