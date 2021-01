Genoa, Badelj ammette: “Stiamo bene ma è un periodo in cui siamo fortunati” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il centrocampista del Genoa, Milan Badelj ha parlato a Genoa Channel dopo la preziosa vittoria di Crotone: "L'equilibrio è fondamentale. Se l'attacco segna e la difesa non prende gol vuol dire che si sta facendo bene e si portano a casa le partite. Con Strootman e Zajc, c'è un'ottima intesa, siamo tutti e tre giocatori a cui piace tenere il possesso della palla. Ancora non siamo arrivati al nostro livello migliore. siamo in un momento di fiducia, anche i dettagli durante le partite ci girano a favore, c'è anche un pizzico di fortuna. Dieci punti in quattro gare sono importanti per migliorarla ma la strada per la salvezza è ancora lunga".caption id="attachment 1087825" align="alignnone" width="2223" Genoa Badelj, getty/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il centrocampista del, Milanha parlato aChannel dopo la preziosa vittoria di Crotone: "L'equilibrio è fondamentale. Se l'attacco segna e la difesa non prende gol vuol dire che si sta facendoe si portano a casa le partite. Con Strootman e Zajc, c'è un'ottima intesa,tutti e tre giocatori a cui piace tenere il possesso della palla. Ancora nonarrivati al nostro livello migliore.in un momento di fiducia, anche i dettagli durante le partite ci girano a favore, c'è anche un pizzico di fortuna. Dieci punti in quattro gare sono importanti per migliorarla ma la strada per la salvezza è ancora lunga".caption id="attachment 1087825" align="alignnone" width="2223", getty/caption ITA ...

