Galimberti Euronics | all’asta 7 negozi tra cui il quartier generale di Limbiate

(Di domenica 31 gennaio 2021) Giovedì prossimo, 4 febbraio, si conoscerà il destino dei 7lombardi di, tra cui ildi. I 7 punti vendita andrannoe all'esito di questa è legato anche il futuro dei circa 200 dipendenti rimasti nella storica catena di elettronica ed elettrodomestici fondata in Brianza agli inizi L'articolo proviene da Il Notiziario.

Un anno prima, nel febbraio 2019, era scomparso a 93 anni il fondatore della catenaelettrodomestici , poi promotore di. Ilarioè stato uno dei grandi imprenditori ...... e si sa che è stato il compagno di Paolo, ex presidente dei giovani di Confcommercio, e socio, insieme alla sua famiglia, del colossoed esponente del partito di Forza Italia. ...di Gabriele Bassani Si conoscerà giovedì prossimo, 4 febbraio, buona parte del destino della Galimberti Spa: quel giorno infatti si terrà l’asta per i 7 punti vendita lombardi della storica catena di ...La sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha autorizzato la cessione dei sette punti vendita a marchio Euronics, della Galimberti Spa che da marzo 2020 è in amministrazione straordinaria. Tra qu ...