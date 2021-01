De Laurentiis decida l’eventuale esonero di Gattuso in base al bene del Napoli, non al proprio ego (Di domenica 31 gennaio 2021) Il secondo sfogo di Gattuso – uno show che sta diventando un genere – è l’ennesima pugnalata agli impupazzatori di vetrine del mondo dei media. Gattuso ha buttato giù a calci l’impalcatura – di polistirolo – eretta a suon di rinnovi dietro l’angolo, di grande sintonia tra il presidente e l’allenatore, di De Laurentiis innamorato perso del tecnico calabrese. Ormai Gattuso l’ha urlata in modo tale che anche i più duri di comprendonio si saranno arresi. Stasera Gattuso ha fatto chiaramente capire che De Laurentiis ha contattato altri allenatori (Benitez, come scritto da Antonio Giordano sul Corsport), ha pure indirettamente dato dello scorretto al suo presidente. «Io sono stato corretto, non mi sono seduto a parlare con nessuno», lasciando capire che anche lui i suoi colloqui avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Il secondo sfogo di– uno show che sta diventando un genere – è l’ennesima pugnalata agli impupazzatori di vetrine del mondo dei media.ha buttato giù a calci l’impalcatura – di polistirolo – eretta a suon di rinnovi dietro l’angolo, di grande sintonia tra il presidente e l’allenatore, di Deinnamorato perso del tecnico calabrese. Ormail’ha urlata in modo tale che anche i più duri di comprendonio si saranno arresi. Staseraha fatto chiaramente capire che Deha contattato altri allenatori (Benitez, come scritto da Antonio Giordano sul Corsport), ha pure indirettamente dato dello scorretto al suo presidente. «Io sono stato corretto, non mi sono seduto a parlare con nessuno», lasciando capire che anche lui i suoi colloqui avrebbe ...

