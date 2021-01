Consultazioni, Autonomie: “Fare in fretta e dare incarico a Conte” (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – “Anche per la stima che riponiamo nel presidente Conte abbiamo dato l’indicazione non solo di fare in fretta ma di dare l’incarico per il nuovo Governo al presidente Giuseppe Conte”. Lo ha detto Claudio Bressa a nome del gruppo delle Autonomie del Senato al termine delle consultazioni alla Camera con il presidente della Camera Roberto Fico. Bressa ha aggiunto: “Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione” per “un incarico al presidente Conte” in quanto “riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente”. AUTONOMIE: “CHIESTA ATTENZIONE PER MONTAGNA E MINORANZE” Leggi su dire (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – “Anche per la stima che riponiamo nel presidente Conte abbiamo dato l’indicazione non solo di fare in fretta ma di dare l’incarico per il nuovo Governo al presidente Giuseppe Conte”. Lo ha detto Claudio Bressa a nome del gruppo delle Autonomie del Senato al termine delle consultazioni alla Camera con il presidente della Camera Roberto Fico. Bressa ha aggiunto: “Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione” per “un incarico al presidente Conte” in quanto “riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente”. AUTONOMIE: “CHIESTA ATTENZIONE PER MONTAGNA E MINORANZE”

