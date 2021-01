Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Pinturault al comando, +258 su Schwarz (Di domenica 31 gennaio 2021) Alexis Pinturault si conferma saldamente in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Il francese, ottavo nel secondo slalom di Chamonix, può vantare su ben 258 punti di vantaggio sull’austriaco Marco Schwarz e 317 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt. Il transalpino è vicino alla Sfera di Cristallo generale, mentre Schwarz sempre avere ipotecato il trofeo di specialità. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino e la graduatoria di slalom. Classifica Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021: 1. Alexis ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Alexissi conferma saldamente in testa allagenerale delladeldi sci. Il francese, ottavo nel secondo slalom di Chamonix, può vantare su ben 258 punti di vantaggio sull’austriaco Marcoe 317 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt. Il transè vicino alla Sfera di Cristallo generale, mentresempre avere ipotecato il trofeo di specialità. Di seguito lagenerale delladeldi scie la graduatoria di slalom.DELSCI: 1. Alexis ...

LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa Del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - RoxiTaglio : @FabRavezzani Secondo me Direttore vista la situazione in classifica implica di dover fare delle scelte e la Coppa… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -