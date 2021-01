Che tempo che fa: ospiti Susan Sarandon e Riccardo Scamarcio, stasera su Rai3 (Di domenica 31 gennaio 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con una nuova puntata e con tanti ospiti, tra cui Susan Sarandon, Riccardo Scamarcio e Giorgio Panariello. stasera su Rai3, dalle 20:00, torna Che tempo Che Fa. Attualità, intrattenimento e approfondimento per il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. In esclusiva per la tv italiana la star hollywoodiana Susan Sarandon, Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per Dead Man Walking, vincitrice di un Premio Bafta per Il cliente e protagonista ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 gennaio 2021) Cheche fa tornasudalle 20:00 con una nuova puntata e con tanti, tra cuie Giorgio Panariello.su, dalle 20:00, torna CheChe Fa. Attualità, intrattenimento e approfondimento per il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. In esclusiva per la tv italiana la star hollywoodiana, Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per Dead Man Walking, vincitrice di un Premio Bafta per Il cliente e protagonista ...

