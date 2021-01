C’è Posta Per Te, il profilo social di Alessandro nascondeva una sorpresa: la scoperta choc (Di domenica 31 gennaio 2021) Il diciottenne Alessandro, destinatario della sorpresa di Zaniolo, ha attirato l’attenzione del pubblico, diventando protagonista indiscusso della puntata di C’è Posta per Te del 30 gennaio! Scopriamo insieme la sua storia e cosa abbiamo scoperto su di lui e sul ”suo” profilo Instagram… La storia di Alessandro e suo padre Maurizio ha commosso i telespettatori e messo in risalto, ancora una volta, l’assoluta indistinzione tra essere padri biologici o padri di sentimento. Maurizio ha deciso di fare una sorpresa al giovane, che ha da perso la madre per un tumore. Madre che era anche la compagna di vita dell’uomo e che ha deciso di affidargli il figlio dopo la sua morte. Maurizio ha raccontato il profondo e sincero sentimento che lo lega al ragazzo, commuovendo l’intero pubblico in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 31 gennaio 2021) Il diciottenne, destinatario delladi Zaniolo, ha attirato l’attenzione del pubblico, diventando protagonista indiscusso della puntata di C’èper Te del 30 gennaio! Scopriamo insieme la sua storia e cosa abbiamo scoperto su di lui e sul ”suo”Instagram… La storia die suo padre Maurizio ha commosso i telespettatori e messo in risalto, ancora una volta, l’assoluta indistinzione tra essere padri biologici o padri di sentimento. Maurizio ha deciso di fare unaal giovane, che ha da perso la madre per un tumore. Madre che era anche la compagna di vita dell’uomo e che ha deciso di affidargli il figlio dopo la sua morte. Maurizio ha raccontato il profondo e sincero sentimento che lo lega al ragazzo, commuovendo l’intero pubblico in ...

