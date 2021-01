Boris Johnson prova a dimagrire | l’ultima dieta fa discutere

(Di domenica 31 gennaio 2021) Letuttepur di, una missione da tempo nel mirino del premier.del suo nutrizionista, però, fa. Ancheè pronto a mettersi in tiro, nonostante nel suo paese imperversi la pandemia da Covid-19. Infatti il presidente britannico sta studiando una nuova soluzione per perdere peso velocemente. L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - VIBOANTONIO2 : RT @HuffPostItalia: Boris Johnson sfida la Cina sui passaporti ai cittadini di Hong Kong - HuffPostItalia : Boris Johnson sfida la Cina sui passaporti ai cittadini di Hong Kong - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Boris Johnson le prova tutte per dimagrire, ora fa digiuno intermittente - Notiziedi_it : Boris Johnson le prova tutte per dimagrire, ora fa digiuno intermittente -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

AGI - Agenzia Italia

Con quella che sembra sotto ogni punto di vista un'aperta sfida a Pechino, il governo diva avanti imperterrito con il programma di passaporti e visti BN(O), per i cittadini di Hong Kong che vogliono trasferirsi e 'iniziare una nuova vita' in Gran Bretagna. Alle 17 di ...Dagli ultimi dati emerge anche che il Governo diha gestito la crisi peggio di quello di Giuseppe Conte. Non lo si può affermare solo dai numeri dei morti o dei malati. In entrambi i ...Le prova tutte Boris Johnson pur di dimagrire, una missione da tempo nel mirino del premier. L'ultima dieta del suo nutrizionista, però, fa discutere.Londra tira dritto sui visti, da oggi le domande online per chi vuole trasferirsi in Uk. Si tratta di 5,5 milioni potenziali rifugiati politici ...