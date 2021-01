Zona gialla, tutte le novità dal 1 febbraio: tra spostamenti e autocertificazioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Con la nuova ordinanza firmata venerdì 29 gennaio, il ministro della Salute Speranza ha dato il via libera alla Zona gialla per diverse Regioni, tra le quali Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto. L’Italia dal 1 febbraio avrà solo più 4 Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano in Zona arancione e nessuna in Zona rossa. Cosa cambierà dunque nel dettaglio a partire dal 1 febbraio? Come funzionerà essere in Zona gialla vista l’ordinanza in vigore fino al 15 febbraio? Cosa cambia con la Zona gialla Sono due i cambiamenti principali che riguardano la Zona gialla, il primo è la possibilità per bar e ristoranti di riaprire anche per consumazioni al tavolo e non solo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Con la nuova ordinanza firmata venerdì 29 gennaio, il ministro della Salute Speranza ha dato il via libera allaper diverse Regioni, tra le quali Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto. L’Italia dal 1avrà solo più 4 Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano inarancione e nessuna inrossa. Cosa cambierà dunque nel dettaglio a partire dal 1? Come funzionerà essere invista l’ordinanza in vigore fino al 15? Cosa cambia con laSono due i cambiamenti principali che riguardano la, il primo è la possibilità per bar e ristoranti di riaprire anche per consumazioni al tavolo e non solo ...

