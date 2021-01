Un Posto al Sole anticipazioni di mercoledì 3 febbraio 2021, Bice fa una proposta a Salvatore (Di sabato 30 gennaio 2021) Amore, professionalità sul lavoro, problemi e proposte inaspettate faranno da sfondo alla nuova puntata di Un Posto al Sole alla quale assisteremo mercoledì 3 febbraio 2021, infatti, metterà in risalto la figura di Bice (e non soltanto la sua), la quale sarà intenta a chiedere a Salvatore di fare una cosa per lei. Siamo tutti curiosi di scoprire di cosa si tratta, ma per capirlo bisognerà scoprirlo leggendo le nostre anticipazioni. Un Posto al Sole anticipazioni, Roberto sente la mancanza di Marina La trama di Un Posto al Sole di mercoledì 3 febbraio 2021, avrà inizio con un momento drammatico, infatti ci viene ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) Amore, professionalità sul lavoro, problemi e proposte inaspettate faranno da sfondo alla nuova puntata di Unalalla quale assisteremo, infatti, metterà in risalto la figura di(e non soltanto la sua), la quale sarà intenta a chiedere adi fare una cosa per lei. Siamo tutti curiosi di scoprire di cosa si tratta, ma per capirlo bisognerà scoprirlo leggendo le nostre. Unal, Roberto sente la mancanza di Marina La trama di Unaldi, avrà inizio con un momento drammatico, infatti ci viene ...

