Tottenham, con Kane infortunato Mourinho chiama Bale: “Ora dovrà dare il massimo” (Di sabato 30 gennaio 2021) “È un momento cruciale per lui (Bale ndr). Si sente sempre meglio e toccherà a lui dare il massimo adesso”. Queste le dichiarazioni di José Mourinho, tecnico del Tottenham, che dopo aver perso Kane, out almeno qualche settimana per il doppio infortunio alle caviglie, ora si aspetta che Gareth Bale prenda in mano gli Spurs. “Quando perdi un giocatore delle qualità di Harry Kane – ha spiegato lo Special One – gli altri giocatori devono farsi avanti e dare qualcosa in più. In tal senso mi auguro che Bale possa aiutarci”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) “È un momento cruciale per lui (ndr). Si sente sempre meglio e toccherà a luiiladesso”. Queste le dichiarazioni di José, tecnico del, che dopo aver perso, out almeno qualche settimana per il doppio infortunio alle caviglie, ora si aspetta che Garethprenda in mano gli Spurs. “Quando perdi un giocatore delle qualità di Harry– ha spiegato lo Special One – gli altri giocatori devono farsi avanti equalcosa in più. In tal senso mi auguro chepossa aiutarci”. SportFace.

sportface2016 : #Tottenham, #Mourinho: 'Con #Kane infortunato tocca a #Bale dare qualcosa in più' - LuigiTironel7 : @clape87 allegri con un fatturato simile al tottenham ha fatto 2 finali e lascio stare i titoli nazionali per la di… - ItaSportPress : Tottenham, Mourinho chiama a rapporto Bale: 'Con Kane infortunato tocca a lui' - - 90esimoOfficial : RT @chriatta: - lucanatalizi : Il #Liverpool difende la zona centrale del campo con tutti gli effettivi, in pochissimi metri. #Tottenham #TOTLIV… -