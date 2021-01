Stangata Ibrahimovic: “Dieci giornate di squalifica” (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuove ipotesi sulle indagini della Procura Figc sul caso Lukaku-Ibrahimovic: lo svedese rischia una Stangata con 10 giornate di squalifica Superato l”esame’ del giudice sportivo, per Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku c’è ora da attendere le decisioni della Procura della Figc. La notizia che è un’indagine sarà aperta sul comportamento dei due attaccante nel corso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuove ipotesi sulle indagini della Procura Figc sul caso Lukaku-: lo svedese rischia unacon 10diSuperato l”esame’ del giudice sportivo, per Zlatane Romelu Lukaku c’è ora da attendere le decisioni della Procura della Figc. La notizia che è un’indagine sarà aperta sul comportamento dei due attaccante nel corso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Ibrahimovic e Lukaku, squalifica di un turno in Coppa Italia: niente stangata - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ?? Niente stangata, una giornata di squalifica per #Ibrahimovic e #Lukaku dopo il rosso e la diffida. Questa la decisione de… - riktroiani : ?? Niente stangata, una giornata di squalifica per #Ibrahimovic e #Lukaku dopo il rosso e la diffida. Questa la deci… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Niente stangata, una giornata di squalifica a Ibra e Lukaku: Per ora nessuna conseguenza a li… - internewsit : Coppa Italia, Giudice Sportivo quarti: Ibrahimovic-Lukaku, niente stangata - -