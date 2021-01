Si: Fratoianni, 'non ci sciogliamo, discutere prospettiva Leu' (2) (Di sabato 30 gennaio 2021) (Adnkronos) - "L'ottimo lavoro che Roberto Speranza ha svolto in questi mesi -ha sottolineato ancora Fratoianni- difficilissimi, e per il quale lo ringraziamo sinceramente, e il lavoro altrettanto importante del resto della delegazione al governo e dei gruppi parlamentari non è tuttavia sufficiente. Caro Roberto, credo che sia giunto il tempo della chiarezza, e che questa discussione vada fatta fino in fondo". "Noi ci siamo, disponibili a discutere senza preclusioni forme e modi di una relazione più avanzata che sia in grado di condividere una prospettiva. L'unica cosa che mi pare improponibile è procrastinare in eterno questa condizione di sospensione che, peraltro, rende più difficile per ciascuno di noi lavorare sul futuro". "Sinistra italiana non si scioglie e non è, per noi, una bad company da abbandonare al suo destino. Il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) (Adnkronos) - "L'ottimo lavoro che Roberto Speranza ha svolto in questi mesi -ha sottolineato ancora- difficilissimi, e per il quale lo ringraziamo sinceramente, e il lavoro altrettanto importante del resto della delegazione al governo e dei gruppi parlamentari non è tuttavia sufficiente. Caro Roberto, credo che sia giunto il tempo della chiarezza, e che questa discussione vada fatta fino in fondo". "Noi ci siamo, disponibili asenza preclusioni forme e modi di una relazione più avanzata che sia in grado di condividere una. L'unica cosa che mi pare improponibile è procrastinare in eterno questa condizione di sospensione che, peraltro, rende più difficile per ciascuno di noi lavorare sul futuro". "Sinistra italiana non si scioglie e non è, per noi, una bad company da abbandonare al suo destino. Il suo ...

