Selvaggia Lucarelli | minacce di morte al figlio

Continuano le polemiche per l'intervista di Selvaggia Lucarelli ad Antonio Cintoli ma, nelle ultime ore, alla giornalista sono arrivati anche insulti e auguri di morte verso lei e suo figlio! Ieri su Nove è andata in onda la replica dell'intervista di Selvaggia Lucarelli ad Antonio Cintoli. Già nei giorni scorsi il programma "L'ultima difesa", condotto dalla giornalista per Discovery +, aveva scatenato polemiche e insulti e lei era

