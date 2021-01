Sanremo 2021, caso Fedez: verifiche in corso, decisione nei prossimi giorni (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez Il caso Fedez è ormai scoppiato e una decisone, nell’immediato, è inevitabile. Il rapper, tra i big del Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michelin, sarà squalificato dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratto della canzone in gara Chiamami per nome? I vertici della Rai e la direzione del Festival – fa sapere una nota Ansa – “si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni“. In base al regolamento della kermesse, lo ricordiamo, i pezzi in gara devono risultare inediti fino alla presentazione sul palco del Teatro Ariston. Un’altra gatta da pelare non di poco conto per Amadeus, considerando anche che Fedez e la Michielin – un duo che ha ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 gennaio 2021)Ilè ormai scoppiato e una decisone, nell’immediato, è inevitabile. Il rapper, tra i big del Festival diin coppia con Francesca Michelin, sarà squalificato dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratto della canzone in gara Chiamami per nome? I vertici della Rai e la direzione del Festival – fa sapere una nota Ansa – “si sono attivate per ledele si riservano di procedere nei“. In base al regolamento della kermesse, lo ricordiamo, i pezzi in gara devono risultare inediti fino alla presentazione sul palco del Teatro Ariston. Un’altra gatta da pelare non di poco conto per Amadeus, considerando anche chee la Michielin – un duo che ha ...

