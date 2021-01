Salvini mette like ad una nota influencer italiana, i fan del politico non la prendono bene (Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi con i social non esiste più privacy, e questo è risaputo, come si sa che spesso sono galeotti e permettono il tradimento in tempi molto più brevi rispetto a prima, offrendo una moltitudine di occasioni che un tempo ci sognavamo. Ma siamo sicuri che quello che ha notato da un pò di tempo il popolo del web non è un preludio a niente ma solo un semplice apprezzamento verso la bellezza femminile. I numerosi like Parliamo dei (numerosi) like dispensati da Matteo Salvini alle foto di Selvaggia Roma, portati alla conoscenza di tutti dal sito Dagospia che aveva commentato Avvisate Francesca Verdini! Matteo Salvini, assiduo frequentatore di Instagram, non resiste alla bellezza plasticata di Selvaggia Roma e continua a vomitare “mi piace” alle foto più peperine ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi con i social non esiste più privacy, e questo è risaputo, come si sa che spesso sono galeotti e permettono il tradimento in tempi molto più brevi rispetto a prima, offrendo una moltitudine di occasioni che un tempo ci sognavamo. Ma siamo sicuri che quello che hato da un pò di tempo il popolo del web non è un preludio a niente ma solo un semplice apprezzamento verso la bellezza femminile. I numerosiParliamo dei (numerosi)dispensati da Matteoalle foto di Selvaggia Roma, portati alla conoscenza di tutti dal sito Dagospia che aveva commentato Avvisate Francesca Verdini! Matteo, assiduo frequentatore di Instagram, non resiste alla bellezza plasticata di Selvaggia Roma e continua a vomitare “mi piace” alle foto più peperine ...

