Ripresa lezioni in presenza, al Liceo De Sanctis opzione per scegliere di restare in Dad (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Incertezza, confusione, gestione di esigenze diverse da parte della popolazione scolastica e delle famiglie. Le scuole, anche in provincia di Salerno ed i dirigenti scolastici sono alle prese per trovare una risposta su come riprendere le lezioni in presenza, soprattutto dopo la raccomandazione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha aperto alla possibilità di gestione sincrona delle lezioni, ovvero dando l'alternativa di seguire a distanza per le famiglie che ritengono più opportuno o utile questo tipo di fruizione. Così, poche ore dalla Ripresa in presenza delle lezioni anche per gli studenti delle scuole superiori, prevista da lunedì 1 febbraio, in queste ore le scuole si stanno affrettando ad inviare i moduli per aderire ...

