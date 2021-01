Patrizia Mirigliani e il figlio tossicodipendente | ' L' ho denunciato per salvarlo'

(Di sabato 30 gennaio 2021)racconta a 'Verissimo' la sua esperienza di madre costretta a denunciare alla polizia il. 'L'ho fatto per, ero sola, il sociale non c'era', ...

fanpage : #Verissimo, 'Ho denunciato mio figlio per salvarlo' - AngeloCivico : Patrizia Mirigliani con questa intervista a #Verissimo si sarà guadagnata un'edizione Mediaset di 'Miss Italia' ?… - GianniRoberto1 : Patrizia Mirigliani la dolcezza . #verissimo - FedeRpt83 : Che bella l'intervista con patrizia mirigliani. Quante sofferenze si nascondono dietro persone apparentemente algide - GianniRoberto1 : Patrizia Mirigliani una super Donna . Dolce umile ed emozionata fa di lei un innata Bellezza . #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Mirigliani

racconta a 'Verissimo' la sua esperienza di madre costretta a denunciare alla polizia il figlio tossicodipendente . 'L'ho fatto per salvarlo, ero sola, il sociale non c'era', ...ripercorre a Verissimo la lunga battaglia del figlio Nicola contro la tossicodipendenza . Un difficile percorso di vita quello del ragazzo, che ha anche portato l'imprenditrice a ...Patrizia Mirigliani racconta a "Verissimo" la sua esperienza di madre costretta a denunciare alla polizia il figlio tossicodipendente. "L'ho fatto per salvarlo, ero sola, il sociale non c'era", spiega ...Patrizia Mirigliani ripercorre a Verissimo la lunga battaglia del figlio Nicola contro la tossicodipendenza. Un difficile percorso di vita quello del ragazzo, che ha anche portato ...