Niente Dzeko, l’Inter si rifà subito: doppio accordo (Di sabato 30 gennaio 2021) l’Inter abbandona la pista Dzeko ma riesce a finalizzare due trattative in piedi da mesi: doppio accordo raggiunto Non è andato in porto lo scambio Dzeko-Sanchez: dopo ore convulse, Inter e Roma hanno capito che far quadrare i conti dell’operazione era impossibile. Per un affare che sfuma, due che i nerazzurri hanno ormai portato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021)abbandona la pistama riesce a finalizzare due trattative in piedi da mesi:raggiunto Non è andato in porto lo scambio-Sanchez: dopo ore convulse, Inter e Roma hanno capito che far quadrare i conti dell’operazione era impossibile. Per un affare che sfuma, due che i nerazzurri hanno ormai portato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Notiziedi_it : Inter, Conte: “Dzeko? Non è un mio capriccio, non ho chiesto niente” - Naples___ : @miguel99845585 Tecnicamente è fortissimo Dzeko niente da dire ma sul piano fisico con il gioco di Conte secondo è agli antipodi. - fcin1908it : Niente scambio Dzeko-Sanchez, motivi non solo economici. GdS: 'Ecco come ha reagito Conte' - - CelcanNell : RT @FcInterNewsit: GdS - Sanchez e Dzeko non si muovono, niente scambio Inter-Roma: due le motivazioni dello stop - FcInterNewsit : GdS - Sanchez e Dzeko non si muovono, niente scambio Inter-Roma: due le motivazioni dello stop -